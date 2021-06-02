Экологическая катастрофа: как на Шри-Ланке две недели горел контейнеровоз
На западном побережье Шри-Ланки после 12 дней пожара затонул контейнеровоз, на борту которого находились почти полторы тысячи контейнеров. В числе прочего, судно перевозило 25 тонн азотной кислоты, другие химические вещества и косметику.
Контейнеровоз под флагом Сингапура, следовавший из Индии в Сингапур через Шри-Ланку, загорелся 20 мая после взрыва. По некоторым данным, он мог произойти из-за утечки азотной кислоты.
Горящие контейнеры с химикатами упали в море с палубы корабля. Спасатели попытались отбуксировать судно, чтобы оно не тонуло, однако вскоре прекратили буксировку, так как задняя часть судна ударилась о морское дно.
Если контейнеровоз полностью пойдет ко дну, в море выльются сотни тонн нефти из топливных баков, предупредила официальный представитель ВМС капитан Индика де Силва. Это приведет к экологической катастрофе, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ученых. Эколог Аджанта Перера подчеркнула, что из-за утечки химикатов погибнут морские обитатели.
Сотни солдат продолжают очищать пляжи. Правительство приостановило рыболовство на 80-километровом участке береговой линии острова.
«Судно нанесло нам смертельный удар. Мы не можем выходить в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь», — заявил Reuters глава регионального рыболовного союза Джошуа Энтони.
О ситуации в Шри-Ланке — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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