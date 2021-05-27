«Туалет из фильмов ужасов»: на конкурс школьных санузлов прислали десятки фото
В России стартовал конкурс на худший школьный туалет в стране. Победителям отремонтируют санузел. На момент публикации материала в соревновании лидирует санузел лицея №44 в Чебоксарах, который набрал уже 991 лайк.
Компания Domestos, которая является организатором конкурса, запустила сайт, через который можно отправить фото. На данный момент на сайте уже более 130 фотографий. Пользователи портала снабжают снимки комментариями: «Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», — пишет учащийся МБОУ «СОШ №1» в городе Гусь-Хрустальный. «Наш лицей — самый лучший и любимый. К сожалению, не можем сказать того же о школьных туалетах», — пишет один из учеников МБОУ «Лицей 73» в городе Барнаул.
Лидеры всероссийского конкурса школьных туалетов — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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