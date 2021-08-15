15 августа 2021, 00:47 Фоторепортажи Размыты дороги, затоплены дома: последствия ливней на Кубани

В Краснодарском крае прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению пяти муниципалитетов, в их числе — Новороссийск и Анапа (там за ночь выпала месячная норма осадков — 109 мм). Циклон, по данным МЧС, будет активен в регионе вплоть до утра 16 августа, выпадут осадки до 140 мм.



Непогода на Кубани привела к подтоплениям 1,4 тыс. домов и более 1,8 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Затопило также один участок краевой автомобильной дороги.



Последствия ливней на Кубани — в фотогалерее «Газеты.Ru».