Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Общество

Взрыв в жилом доме в Нижегородской области

В результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области погиб трехмесячный ребенок, еще несколько человек получили ранения. По данным МЧС, в трехэтажном здании произошли обрушения на площади в 1,3 тыс. кв. м и пожар на площади 900 кв. м, передает «Интерфакс». На фотографиях с места происшествия можно заметить масштабные разрушения третьего этажа и кровли дома.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля 2021 года, незадолго до взрыва.

close
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года
Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года
В Минске попрощались с солистом
В Минске попрощались с солистом "Песняров" Борткевичем
Что осталось от
Что осталось от "Невской мануфактуры" после пожара
13 долгожителей
13 долгожителей "Игры престолов"
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ночь на 20 апреля 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Опустевший город: Стамбул во время роста заболеваемости COVID-19
Опустевший город: Стамбул во время роста заболеваемости COVID-19
13
Общество /
Что осталось от «Невской мануфактуры» после пожара
Что осталось от «Невской мануфактуры» после пожара
12
Общество /
Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге
17
Общество /
Взрыв в час пик: 10 лет со дня теракта в метро Минска
Взрыв в час пик: 10 лет со дня теракта в метро Минска
10
Общество /
Атака на Капитолий: погиб полицейский, нападавший убит
Атака на Капитолий: погиб полицейский, нападавший убит
12
Общество /
50 погибших: поезд столкнулся с грузовиком на Тайване
50 погибших: поезд столкнулся с грузовиком на Тайване
18
Общество /
Пожар в кардиоцентре в Благовещенске
Пожар в кардиоцентре в Благовещенске
9
Общество /
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
17
Общество /
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10
Все фоторепортажи