Взрыв в жилом доме в Нижегородской области
В результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области погиб трехмесячный ребенок, еще несколько человек получили ранения. По данным МЧС, в трехэтажном здании произошли обрушения на площади в 1,3 тыс. кв. м и пожар на площади 900 кв. м, передает «Интерфакс». На фотографиях с места происшествия можно заметить масштабные разрушения третьего этажа и кровли дома.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля 2021 года, незадолго до взрыва.
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