Землетрясение в Индонезии: десятки погибших и сотни раненых
В результате землетрясения силой 6,2 балла на острове Сулавеси в Индонезии не менее 34 человек погибли и сотни получили ранения. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.
Землетрясение произошло в 6 км к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км. Глава агентства по стихийным бедствиям в Западном Сулавеси, сообщил Reuters, что количество жертв стихии вероятно будет увеличиваться, поскольку спасатели только приступили к поискам пострадавших.
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии - в фотогалерее «Газеты.Ru»