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Землетрясение в Индонезии: десятки погибших и сотни раненых

В результате землетрясения силой 6,2 балла на острове Сулавеси в Индонезии не менее 34 человек погибли и сотни получили ранения. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.

Землетрясение произошло в 6 км к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км. Глава агентства по стихийным бедствиям в Западном Сулавеси, сообщил Reuters, что количество жертв стихии вероятно будет увеличиваться, поскольку спасатели только приступили к поискам пострадавших.

Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии - в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
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Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, 15 января 2021 года
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