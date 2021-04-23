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Индия — новый эпицентр коронавируса

В Индии второй день подряд фиксируют мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки, передает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. За последние 24 часа в стране выявили 332,7 тыс. новых случаев COVID-19. До этого рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост больных достиг отметки в 297,4 тыс. человек.

Последний месяц число больных в Индии растет по нескольким причинам: во-первых, введенные властями ограничительны меры соблюдались не слишком строго, во-вторых, на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи — на уличных гуляниях собрались миллионы.

Кроме того, в числе причин второй волны пандемии — медленная кампания по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендрой Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.

Наконец, в стране появились новые штаммы мутировавшего вируса — в том числе и так называемый «двойной мутант». Тем временем в больницах Индии не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как сообщал телеканал «Би-би-си», лекарства в некоторых регионах предлагаются по цене в пять раз выше официальной.

Из-за высокого числа сжигаемых трупов в стране даже начали плавиться печи крематориев, сообщала Al Jazeera. В частности, речь идет о газовых и дровяных печах крематория в западном индийском штате Гуджарат. Канал предполагает, что металлические части стали плавиться из-за того, что во время пандемии COVID-19 печи работали беспрерывно. В Дели в одном из крематориев тела стали сжигать прямо на автостоянке.

Число заразившихся коронавирусом в Индии за время пандемии превысило 16 млн человек. Об эпидемиологической обстановке в стране — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Рабочие-мигранты на автобусной станции в Газиабаде, 19 апреля 2021 года Рабочие-мигранты на автобусной станции в Газиабаде, 19 апреля 2021 года
Люди на железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года Люди на железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Люди на рынке в Мумбаи, 21 апреля 2021 года Люди на рынке в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Объявления об отсутствии вакцины около центра вакцинации в Мумбаи, 20 апреля 2021 года Объявления об отсутствии вакцины около центра вакцинации в Мумбаи, 20 апреля 2021 года
Мужчина в костюме Человека-паука во время дезинфекции ограждения около железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года Мужчина в костюме Человека-паука во время дезинфекции ограждения около железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Медицинский работник около крематория в Нью-Дели, 21 апреля 2021 года Медицинский работник около крематория в Нью-Дели, 21 апреля 2021 года
Очередь на вакцинацию на стадионе в Гувахати, 22 апреля 2021 года Очередь на вакцинацию на стадионе в Гувахати, 22 апреля 2021 года
Работа крематория в пригороде Мумбаи, 23 апреля 2021 года Работа крематория в пригороде Мумбаи, 23 апреля 2021 года
Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Люди на рынке в Мумбаи, 23 апреля 2021 года Люди на рынке в Мумбаи, 23 апреля 2021 года
Работники рыбного рынка в Кочине, 22 апреля 2021 года Работники рыбного рынка в Кочине, 22 апреля 2021 года
Muslim men offer funeral prayers for a man who died from the coronavirus disease (COVID-19), during his funeral at a graveyard in New Delhi, India, April 23, 2021. REUTERS/Adnan Abidi Muslim men offer funeral prayers for a man who died from the coronavirus disease (COVID-19), during his funeral at a graveyard in New Delhi, India, April 23, 2021. REUTERS/Adnan Abidi
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Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Рабочие-мигранты на автобусной станции в Газиабаде, 19 апреля 2021 года
Люди на железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Люди на рынке в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Объявления об отсутствии вакцины около центра вакцинации в Мумбаи, 20 апреля 2021 года
Мужчина в костюме Человека-паука во время дезинфекции ограждения около железнодорожной станции в Мумбаи, 21 апреля 2021 года
Медицинский работник около крематория в Нью-Дели, 21 апреля 2021 года
Очередь на вакцинацию на стадионе в Гувахати, 22 апреля 2021 года
Работа крематория в пригороде Мумбаи, 23 апреля 2021 года
Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года
Люди на рынке в Мумбаи, 23 апреля 2021 года
Работники рыбного рынка в Кочине, 22 апреля 2021 года
Muslim men offer funeral prayers for a man who died from the coronavirus disease (COVID-19), during his funeral at a graveyard in New Delhi, India, April 23, 2021. REUTERS/Adnan Abidi
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