Индия — новый эпицентр коронавируса
В Индии второй день подряд фиксируют мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки, передает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. За последние 24 часа в стране выявили 332,7 тыс. новых случаев COVID-19. До этого рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост больных достиг отметки в 297,4 тыс. человек.
Последний месяц число больных в Индии растет по нескольким причинам: во-первых, введенные властями ограничительны меры соблюдались не слишком строго, во-вторых, на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи — на уличных гуляниях собрались миллионы.
Кроме того, в числе причин второй волны пандемии — медленная кампания по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендрой Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.
Наконец, в стране появились новые штаммы мутировавшего вируса — в том числе и так называемый «двойной мутант». Тем временем в больницах Индии не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как сообщал телеканал «Би-би-си», лекарства в некоторых регионах предлагаются по цене в пять раз выше официальной.
Из-за высокого числа сжигаемых трупов в стране даже начали плавиться печи крематориев, сообщала Al Jazeera. В частности, речь идет о газовых и дровяных печах крематория в западном индийском штате Гуджарат. Канал предполагает, что металлические части стали плавиться из-за того, что во время пандемии COVID-19 печи работали беспрерывно. В Дели в одном из крематориев тела стали сжигать прямо на автостоянке.
Число заразившихся коронавирусом в Индии за время пандемии превысило 16 млн человек. Об эпидемиологической обстановке в стране — в фотогалерее «Газеты.Ru».
- В Раде Зеленскому объяснили, чем грозит отказ от встречи с Путиным
- В МИД оценили реакцию Запада на учения РФ на своей территории
- УЕФА выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей Евро-2020
- Литва и Латвия высылают дипломатов России в знак солидарности с Чехией
- Эстония высылает российского дипломата
- Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу
- Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России
- В РФ выявили 255 случаев британского штамма коронавируса