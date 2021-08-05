Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде... 16:57
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone пользователей 16:53
Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств и каннибализме 16:50
Определился соперник российских волейболистов в финале Олимпиады-2020 16:47
В МИД России обеспокоены конфликтами на армянско-азербайджанской границе 16:44
Пользователи соцсетей поделились историями загадочных нераскрытых преступлений 16:35
Путин заявил о всеобщей усталости от темы борьбы с COVID-19 16:34
Бездомного в США перепутали с преступником и два года держали... 16:34
Экс-президент «Локомотива»: Зарема — пустое место, она никто и звать ее... 16:31
Пекинский международный кинофестиваль отменен из-за коронавируса 16:31
Фоторепортажи

Пожары дошли до Древней Греции

В Греции бушуют лесные пожары, вспыхнувшие из-за аномальной жары. Огонь подступает к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры. На холмах вокруг исторических объектов спасатели проделали с помощью землеройной техники противопожарные полосы — специалисты также облили водой территорию археологической площадки.

«Нужно сделать все, чтобы защитить от огня музей и память о месте, где начались Олимпийские игры», — сказала министр культуры Лина Мендони.

Кадры из охваченной огнем Греции — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Калви признан виновным в растрате
«Просто хочу бежать»: Тимановская объяснила, почему не вернулась в Белоруссию
Кристина Тимановская на пресс-конференции рассказала, что вынудило ее уехать в Польшу
Разумный баланс: медикам из ковидных больниц облегчили условия работы
Роспотребнадзор разрешил врачам «красной зоны» снять противочумные костюмы
Набиуллиной предложили наносить «триколор» на российские банковские карты
Россия на Олимпиаде-2020 превзошла медальный зачет Игр-2016
Трудовые мигранты для пребывания в России должны будут проходить дактилоскопию
МЭР отказывается от стабилизации цен на подсолнечное масло
Новости и материалы
Россияне вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone пользователей
Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств и каннибализме
Определился соперник российских волейболистов в финале Олимпиады-2020
В МИД России обеспокоены конфликтами на армянско-азербайджанской границе
Пользователи соцсетей поделились историями загадочных нераскрытых преступлений
Путин заявил о всеобщей усталости от темы борьбы с COVID-19
Бездомного в США перепутали с преступником и два года держали в психиатрической больнице
Экс-президент «Локомотива»: Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак
Пекинский международный кинофестиваль отменен из-за коронавируса
Стало известно о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Мурашко уточнил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах России
Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Легкоатлетка Тимановская рассказала, при каких условиях вернется в Белоруссию
Путин посетит пострадавшие от пожаров районы
МИД РФ: среди находящихся в Литве мигрантов могут быть граждане России
Вакуумный поезд под Альпами будет перевозить пассажиров со скоростью 1200 км/ч
Все новости
«Ну нацисты»: глава Белоруссии раскритиковал соседей
Лукашенко поручил перекрыть «каждый метр» границы
Первый финал в истории: российские пляжники одолели Катар
Красильников и Стояновский вышли в финал в пляжном волейболе
На дебоширку, курившую в самолете, завели уголовное дело
Административное и уголовное: в отношении женщины, курившей в самолете, возбуждено второе дело
«Живая кукла». Родственникам передали девочку, которую мать прятала в шкафу
Жительнице Свердловской области предъявили обвинения за попытку уморить дочь голодом
«Это выглядит невероятно»: что запечатлено на забракованных фото с Луны
В США восстановлены засвеченные снимки миссии «Аполлон-15»
«Продолжают верить в чудеса»: почему молодежь попадается на уловки кибермошенников
Исследование: 29% молодых людей были обмануты при онлайн-покупках
Премьера «Армии-2021»: на форуме покажут новинку в сфере колесной бронетехники
На «Армии-2021» впервые покажут новую многоцелевую бронированную плавающую машину
Заправки важнее санкций: почему США нарастили импорт нефти из России
Россия вышла на второе место по поставкам нефти в США
«Мог забежать в любой дом»: в Хакасии рецидивист зарезал семью из пяти человек
Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии держал в страхе все село
«Рассчитывали, что миссия ОБСЕ состоится»
В ЦИК ответили на решение ОБСЕ не направлять миссию на российские выборы
По ним ходили динозавры: сколько лет камням Стоунхенджа
Геологи нашли разгадку прочности Стоунхенджа
«Не будет счастья»: президент Украины предложил жителям Донбасса переехать в Россию
Зеленский сравнил ситуацию в Донбассе с Берлинской стеной
Что было на засвеченных фото американцев с Луны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях