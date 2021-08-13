13 августа 2021, 16:25 Фоторепортажи Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи

С вечера 12 августа в Керчи идут сильные ливни. За это время выпало уже две месячные нормы осадков. Ночью городские реки начали выходить из берегов, а утром 13 августа несколько улиц, примыкающих к реке Мелек-Чесме, оказались подтопленными.



Полностью ограничено движение электротранспорта, часть городских автобусов объезжают центр города. Пешеходам приходится передвигаться вброд. Туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендовано отказаться от мероприятий минимум до 14 августа.



В результате непогоды подтоплены около 100 домов. Местные власти рекомендует горожанам и туристам готовиться к эвакуации — собрать документы, лекарства и запастись едой.



Между тем во всем регионе до 14 августа сохраняется штормовое предупреждение.