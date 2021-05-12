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Признал вину: напавшего на школу Галявиева арестовали на два месяца

В Казани закончился суд над 19-летним Ильназом Галявиевым, он арестован на два месяца. «Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2021 года», — огласил решение судья.

Свою вину Ильназ Галявиев признал, а когда его спросили, не возражает ли он против требования следствия арестовать его на два месяца, ответил «нет». Теперь его поместят в СИЗО. На заседании суда обвиняемый впервые встретился со своим адвокатом – защитника Александра Гиляжева ему предоставило государство.

В ходе суда обвинение заявило, что экспертиза, которая определит вменяемость Галявиева, будет вестись как минимум два месяца. Галявиев на суде заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний. При этом ранее сообщалось, что у него заболевание головного мозга.

11 мая Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани, погибли девять человек, 23 человека пострадали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

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Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
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Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года
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