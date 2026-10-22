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Общество

Обвиняемому во взятке генералу МВД Малькову предъявили новое обвинение

Генералу Малькову предъявили обвинения во взятках и в незаконном создании фирмы
50.мвд.рф

Бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Подмосковью генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, обвиняемому в хищении служебного моторного топлива, предъявили дополнительные обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном создании фирмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Мальков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (особо крупная растрата), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

7 сентября троих высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива. Под арест до 5 ноября отправлены Мальков, полковник внутренней службы Алексей Суяров и начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области Анна Левина. Также в деле была замешана организованная группа в лице троих топ-менеджеров ПАО «Евротранс» и председателя совета директоров компании Игоря Мартынова, а также бывших сотрудников полиции. Все фигуранты задержаны.

Позднее Мосгорсуд смягчил для Малькова меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, однако следствие добилось возвращения фигуранта в СИЗО из-за того, что во время домашнего ареста подсудимый посетил ресторан в гостинице «Украина» в Москве.

Ранее экс-генерала Росгвардии приговорили к 6,5 года колонии за махинации.

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