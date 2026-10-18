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Общество

Развернувшиеся по пути в Москву самолеты сели в Турции

В Стамбуле приземлились три самолета, не долетевшие до Москвы из-за ограничений
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Три развернувшихся по дороге в Москву самолета приземлились в аэропорту им. Сабихи Гекче в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

В ночь на воскресенье, 18 октября, лайнеры отправились в РФ из Антальи, Стамбула и Измира. Однако из-за приостановки полетов им пришлось развернуться в небе Польши и Литвы, чтобы вернуться Турцию.

До этого столичные аэропорты Внуково и Домодедово из соображений безопасности начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами, а потом приостановили прием и отправку рейсов.

На этом фоне Москву уже пять раз пытались атаковать БПЛА. В общей сложности силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали 87 дронов.

Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.

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