На Украине столкнулись два поезда

Во Львовской области пять человек пострадали при столкновении двух поездов

Во Львовской области Украины произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

«Во время отправления со станции Подзамче дизельный поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом. Травму ноги получил машинист дизельного поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизельного поезда», — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате инцидента машинисты электровоза не пострадали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В январе во Франции 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов. По данным телеканала BFM, авария произошла недалеко от городов Клеон и Турвиль-ла-Ривьер. Среди пострадавших — 18-летняя девушка, которую в критическом состоянии эвакуировали в университетскую больницу Руана.

До этого пассажирский поезд врезался в бетономешалку в Польше и сошел с рельсов. ЧП произошло на переезде в Мазовецком воеводстве. Поезд следовал по маршруту Люблин — Щецин, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся. По данным польских СМИ, несколько десятков человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Ранее тепловоз протащил автомобиль на переезде в Новосибирской области.