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Общество

На Украине столкнулись два поезда

Во Львовской области пять человек пострадали при столкновении двух поездов

Во Львовской области Украины произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

«Во время отправления со станции Подзамче дизельный поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом. Травму ноги получил машинист дизельного поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизельного поезда», — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате инцидента машинисты электровоза не пострадали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В январе во Франции 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов. По данным телеканала BFM, авария произошла недалеко от городов Клеон и Турвиль-ла-Ривьер. Среди пострадавших — 18-летняя девушка, которую в критическом состоянии эвакуировали в университетскую больницу Руана.

До этого пассажирский поезд врезался в бетономешалку в Польше и сошел с рельсов. ЧП произошло на переезде в Мазовецком воеводстве. Поезд следовал по маршруту Люблин — Щецин, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся. По данным польских СМИ, несколько десятков человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Ранее тепловоз протащил автомобиль на переезде в Новосибирской области.

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