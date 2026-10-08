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Общество

Мужчина вызвал скорую прямо в ресторане, чтобы не платить за ужин

В США посетитель ресторана вызвал скорую, чтобы не оплачивать счет
Shutterstock

В США мужчина сделал вид, что ему плохо, и вызвал скорую в ресторане, чтобы не платить за ужин, пишет People.

Абдул Хаким Рашид из штата Джорджия был арестован после того, как, по данным полиции, инсценировал экстренную медицинскую ситуацию и позвонил в службу спасения, чтобы не оплачивать счет за ужин.

Инцидент произошел в ресторане сети Red Lobster. Согласно материалам дела, Рашид во время звонка в экстренную службу «путем обмана» совершил противоправные действия.

Сумма счета, которую он пытался не оплатить, составила $63,77. На данный момент мужчина находится под стражей, но может выйти на свободу на время следствия, если заплатит залог в размере $3000.

Ранее отец и сын обманули 100 ресторанов за три года, используя одну и ту же схему. Когда наступал момент расчета, мужчина предъявлял неработающую кредитную карту. Его сын якобы отправлялся к банкомату за наличными, но неизменно возвращался ни с чем. Тогда отец, делая вид, что смущен, оставлял в залог свое удостоверение личности или карту социального страхования, обещая вернуться с деньгами на следующий день

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