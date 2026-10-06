Мошенники массово атаковали россиян по новым ЖКХ-схемам

Перед стартом нового отопительного сезона мошенники начали активно использовать эту тему для обмана россиян. Они ссылаются на различного рода проверки работы оборудования, говорят о начислениях, качестве коммунальных услуг и при этом давят на срочность вопроса, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы Антон Немкин.

Опасность заключается в том, что в такое время года звонки от якобы представителей УК воспринимаются как весьма реалистичные, поэтому человек не подозревает, что это обман. При этом аферисты постоянно торопят жертву, не давая ей времени подумать.

«Человеку могут сообщить о необходимости срочно проверить счетчик, оформить перерасчет, подтвердить данные или оплатить задолженность, после чего предложить перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение», — привел пример Немкин.

Он пояснил, что преступники стремятся действовать быстро, чтобы у человека не было времени проверить информацию. Его заставляют действовать автоматически.

Депутат призвал при получении подобных звонков всегда проверять данные, напрямую звонить в УК или ресурсоснабжающие организации. Никогда нельзя никому называть никакие коды из СМС, банковские реквизиты и пароли, подчеркнул Немкин. Если кто-то просит такие данные или призывает скачать стороннее приложение — это сигнал опасности, нужно положить трубку и не принимать никаких решений под давлением.

«Если вам сообщили о проблеме с отоплением, счетчиком или начислениями, возьмите паузу и самостоятельно проверьте информацию через официальный канал», — заключил парламентарий.

Напомним, также мошенники начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Как уточнял член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, в таких сообщениях содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга. Эксперт предупредил, что при переходе по ссылке человек рискует перевести деньги аферистам.

Машаров призвал обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками.

Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать пенсионеров с общениями праздничных выплат.