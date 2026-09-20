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Общество

Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии отопительного сезона

Член ОП Машаров сообщил о новой схеме мошенников с долгами за ЖКХ
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии отопительного сезона мошенники начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Об этом член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил РИА Новости.

По его словам, в таких сообщениях содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга. Эксперт предупредил, что при переходе по ссылке человек рискует перевести деньги аферистам.

Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками.

До этого в МВД Росии сообщили, что мошенники начали обманывать россиян, недавно вернувшихся из зарубежных поездок. Они представляются силовиками и запугивают блокировкой счетов. Злоумышленник заявляет, что во время поездки жертва якобы была связана с запрещенной в России организацией. После этого ему предлагают «решить вопрос» и перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее мошенники решили нажиться на российских студентах, которые хотят подработать.

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