Главу службы безопасности музея «Гараж» признали виновным в пропаганде ЛГБТ

Руководителя службы безопасности московского музея «Гараж» Сергея Ключерева признали виновным в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом говорится в постановлении суда, передает ТАСС.

Ему назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Свою вину Ключерев не признал.

Поводом для составления протокола стал осмотр объекта помещения ЧУК «Музей «Гараж», где проигрывался фильм Ольги Тобрелутс «Горе от ума» 1994 года, а также работа художницы Людмилы Горловой «Как я люблю». В представленных материалах усмотрели признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Глава службы безопасности не явился на судебное заседание. Его представитель в суде заявил, что его подзащитный вину не признает и просит прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.

В июне суд Оренбурга вынес приговор по первому в России делу об организации ЛГБТ-сообщества.

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