Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Шестиметровая тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу

В Книгу рекордов Гиннесса внесли выращенную в Британии тыкву весом 1,3 тонны
Guinness World Records

Житель города Лимингтон в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил тыкву весом 1295,8 килограмма и окружностью 6 метров, назвал ее Багирой и установил новый мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован в субботу на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в Уоргрейве в графстве Беркшир. Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Себастьян Суски подтвердил результат.

Пейтон посвятил выращиванию тыквы два месяца, тратя на уход по пять-шесть часов в день. Он давал растению около 490 литров воды ежедневно.

«Я знал, что тыква большая, потому что, когда я поднял ее погрузчиком, все предупреждающие огни загорелись, как рождественская елка, сигнализируя, что она слишком тяжелая», — рассказал огородник.

По его словам, много времени уходило на то, чтобы закапывать лозы для образования дополнительных корней. Именно это, по его словам, и обеспечивает размер плода: тыква вырастает примерно на 40 см в сутки во всех направлениях.

Предыдущий рекорд — 1278,8 кг — Пейтон установил в 2025 году вместе со своим братом-близнецом Стюартом. В этом году он впервые выступал один, поскольку брат решил отправиться в кругосветное путешествие.

«Приятно осознавать, что я могу сделать это сам», — сказал рекордсмен.

По данным Книги рекордов Гиннесса, тыква Пейтона стала самой тяжелой в истории, превзойдя результат американца Трэвиса Гинджера (1246,9 кг), установленный в 2023 году. Позже тыкву планируют использовать как корм для коров.

Ранее школьник из Иркутской области вырастил гигантскую тыкву.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!