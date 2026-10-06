Шестиметровая тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу

Житель города Лимингтон в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил тыкву весом 1295,8 килограмма и окружностью 6 метров, назвал ее Багирой и установил новый мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован в субботу на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в Уоргрейве в графстве Беркшир. Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Себастьян Суски подтвердил результат.

Пейтон посвятил выращиванию тыквы два месяца, тратя на уход по пять-шесть часов в день. Он давал растению около 490 литров воды ежедневно.

«Я знал, что тыква большая, потому что, когда я поднял ее погрузчиком, все предупреждающие огни загорелись, как рождественская елка, сигнализируя, что она слишком тяжелая», — рассказал огородник.

По его словам, много времени уходило на то, чтобы закапывать лозы для образования дополнительных корней. Именно это, по его словам, и обеспечивает размер плода: тыква вырастает примерно на 40 см в сутки во всех направлениях.

Предыдущий рекорд — 1278,8 кг — Пейтон установил в 2025 году вместе со своим братом-близнецом Стюартом. В этом году он впервые выступал один, поскольку брат решил отправиться в кругосветное путешествие.

«Приятно осознавать, что я могу сделать это сам», — сказал рекордсмен.

По данным Книги рекордов Гиннесса, тыква Пейтона стала самой тяжелой в истории, превзойдя результат американца Трэвиса Гинджера (1246,9 кг), установленный в 2023 году. Позже тыкву планируют использовать как корм для коров.

Ранее школьник из Иркутской области вырастил гигантскую тыкву.