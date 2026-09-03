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Общество

Школьник из Иркутской области вырастил гигантскую тыкву

В Иркутской области 12-летний школьник вырастил тыкву весом более 800 кг
Правительство Иркутской области/VK

В Иркутской области 12-летний Еремей Павленко из села Савватеевка вырастил тыкву весом более 800 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Там отметили, что гигантский овощ отправили в Москву для участия в Национальном чемпионате урожая «Битва гигантов». Финальное взвешивание рекордсменов пройдет 10 сентября на ВДНХ.

«У Еремея есть все шансы на победу. Главная задача — сохранить тыкву в идеальном состоянии до торжественного взвешивания», — сказала министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

До этого ученики школы №137 поселка Шабровский в Свердловской области в ходе эксперимента по прививке овощных культур вырастили «огуртык», привив огурец на корень тыквы. Как рассказала учительница биологии, растение росло быстрее обычных огурцов благодаря мощной корневой системе тыквы, урожайность оказалась хорошей, но вкус плодов был пресноватым.

Ранее в Татарстане вырастили царь-огурец.

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