Документалиста Лошака заочно арестовали в России

Режиссера-документалиста Андрея Лошака (признан в РФ иностранным агентом) заочно арестовали в России по делу об оправдании терроризма. Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда.

«Ходатайство следствия об избрании Лошаку, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета), меры пресечения в виде заключения под стражу заочно удовлетворено», — сказано в базе данных.

Подробности уголовного преследования в базе данных суда не раскрываются. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, и суд удовлетворил это требование заочно.

Андрей Лошак — известный российский журналист, репортер и режиссер-документалист. Получил широкую известность как один из ключевых авторов программ «Намедни» и «Профессия — репортер» на телеканале НТВ. В разные годы работал на СТС, являлся редакционным директором журнала Esquire. Лауреат престижных профессиональных наград, включая премии «Редколлегия» и «Профессия — журналист».

В феврале 2023 года Министерство юстиции России включило Лошака в реестр иностранных агентов. Спустя год его счета в России были заблокированы. Документалист находится за пределами России.

Ранее дочь Бориса Немцова признали иностранным агентом.