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Общество

Двух подростков-зацеперов ударило током на крыше поезда в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону двух подростков-зацеперов ударило током на крыше поезда
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Ростове-на-Дону двое подростков-зацеперов залезли на крышу поезда и получили удар током. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщила RostovGazeta.

Инцидент произошел, когда учащиеся разных классов школы №86 после занятий решили «прокатиться» и отправились на железнодорожную станцию Первомайскую, расположенную на улице Пескова. Там они стали цепляться за поезда.

Двое школьников залезли на вагон и их ударило током. После этого обоих доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Подробной информации об их состоянии не поступало.

До этого в Екатеринбурге школьник сорвался с поезда во время «игр в зацепера» вместе с друзьями после занятий. В результате он оказался прямо под колесами и ему отрезало левое бедро, он также получил черепно-мозговую травму.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье. Предварительно, мальчик ехал на внешней части вагона поезда и сорвался под колеса. В результате ему отрезало обе ноги.

Ранее подросток-зацепер упал под трамвай в центре Екатеринбурга.

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