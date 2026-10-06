В Ростове-на-Дону двух подростков-зацеперов ударило током на крыше поезда

В Ростове-на-Дону двое подростков-зацеперов залезли на крышу поезда и получили удар током. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщила RostovGazeta.

Инцидент произошел, когда учащиеся разных классов школы №86 после занятий решили «прокатиться» и отправились на железнодорожную станцию Первомайскую, расположенную на улице Пескова. Там они стали цепляться за поезда.

Двое школьников залезли на вагон и их ударило током. После этого обоих доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Подробной информации об их состоянии не поступало.

До этого в Екатеринбурге школьник сорвался с поезда во время «игр в зацепера» вместе с друзьями после занятий. В результате он оказался прямо под колесами и ему отрезало левое бедро, он также получил черепно-мозговую травму.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье. Предварительно, мальчик ехал на внешней части вагона поезда и сорвался под колеса. В результате ему отрезало обе ноги.

Ранее подросток-зацепер упал под трамвай в центре Екатеринбурга.