Нетаньяху пригласил раненого пилота Flydubai и Моди «зажечь праздничный факел» в Израиле

Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и Моди на День независимости Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил

раненного на рейсе Flydubai индийского пилота Смита Маччхара на День независимости еврейского государства в 2027 году, сообщает The Times of Israel.

В телефонном разговоре с пилотом политик отметил, что его приглашение распространяется и на премьера Индии Нарендру Моди. Нетаньяху предложил им «зажечь праздничный факел» на торжествах в праздник.

«Вы настоящий герой храбрых народов Израиля и Индии, вы герой для всего мира», — сказал Маччхару премьер-министр.

День независимости Израиля отмечается по иудейскому календарю 5 ияра (второй месяц еврейского календаря). В 2027-м торжества будут проводиться с вечера 11 по вечер 12 мая.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Как выяснилось, один из пилотов ранил командира судна и пытался устроить авиакатастрофу.

Ранее раненный пилот Flydubai рассказал Нетаньяху, как напарник застал его врасплох.