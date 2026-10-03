Раненный на рейсе Flydubai пилот рассказал Нетаньяху, как напарник застал его врасплох

Пилот Flydubai Маччхар не смотрел на напавшего на него пилота во время молитвы

Раненный на рейсе Flydubai индийский пилот Смит Маччхар в телефонном разговоре сообщил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что перед нападением его напарник отлучился на молитву. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию политика.

Пилот назвал полет обычным. Его не удивило, что коллега хотел помолиться, — так делают многие местные жители.

«Пока он (второй пилот. — «Газета.Ru») молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», — сказал Маччхар.

По словам раненого пилота, сначала он решил, что что-то не так с самолетом. Однако вскоре последовали новые удары. Маччхар попытался остановить напарника, но после нападения почти потерял зрение и был «в полном тумане».

Он добавил, что пытался открыть дверь в кабину пилотов (снаружи для этого нужно ввести код, а изнутри — повернуть ручку), но коллега не позволял ему и коллегами разблокировать дверь. В итоге последние силы Маччхар использовал для резкого рывка к ней и поворота ручки.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Как выяснилось, один из пилотов ранил командира судна и пытался устроить авиакатастрофу.

Ранее сообщалось, что члены экипажа Flydubai хотели освободить пилота, пытавшегося разбить самолет.