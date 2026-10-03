СМИ: члены экипажа Flydubai хотели освободить пилота, пытавшегося разбить самолет

Некоторые члены экипажа самолета Flydubai, на борту которого второй пилот атаковал коллегу, требовали освободить нападавшего после того, как его обездвижили пассажиры, пишет The New York Post (NYP).

«Трое израильтян обезвредили пилота и уложили его лицом вниз, связав руки за спиной — сначала пластиковыми стяжками, а затем проводами от наушников», — говорится в материале.

По словам одного из трех пассажиров, члены экипажа просили развязать коллегу. Его слова подтвердил другой очевидец нападения, который сидел недалеко от кабины пилотов и заподозрил неладное.

Согласно статье, после этого между пассажирами и членами команды корабля возник спор. Пассажиры не хотели отпускать пилота ни при каких обстоятельствах.

«Мы хотели, чтобы он остался жив, чтобы можно было провести расследование», — сказал один из них.

В итоге гражданам Израиля, обезвредившим пилота, пришлось удалить подозрительных членов экипажа от кабины пилотов.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Как выяснилось, один из пилотов ранил командира судна и пытался устроить авиакатастрофу.

Ранее была раскрыта личность пилота, пытавшегося разбить самолет Flydubai.