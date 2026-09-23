Российская экс-учительница отправила ребенку порно и получила срок

На Ставрополье осудили 53-летнюю женщину, которая отправила ребенку непристойное видео. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Все началось в июле прошлого года с нападения собаки на ребенка в городе Ессентуки. После этого зоозащитники стали критиковать родителей мальчика и одна из женщин отправила их сыну непристойное сообщение и порно-видео, которое он посмотрел.

На время следствия ее заключи ли под стражу. В результате разбирательства суд признал женщину виновной по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов через интернет) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица младше 14 лет). Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили работать в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на шесть лет.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что осужденной является экс-учительница русского языка из города Новошахтинска в Ростовской области. Она была среди зоозащитников, которые решили, что собака напала на ребенка из-за того, что тот сам ее спровоцировал. В своем сообщении она пригрозила мальчику «сделать с ним тоже самое», что и на приложенном ролике.

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