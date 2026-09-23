Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Российская экс-учительница отправила ребенку порно и получила срок

На Ставрополье экс-учительнице дали срок за отправку порно ребенку

На Ставрополье осудили 53-летнюю женщину, которая отправила ребенку непристойное видео. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Все началось в июле прошлого года с нападения собаки на ребенка в городе Ессентуки. После этого зоозащитники стали критиковать родителей мальчика и одна из женщин отправила их сыну непристойное сообщение и порно-видео, которое он посмотрел.

На время следствия ее заключи ли под стражу. В результате разбирательства суд признал женщину виновной по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов через интернет) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица младше 14 лет). Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили работать в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на шесть лет.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что осужденной является экс-учительница русского языка из города Новошахтинска в Ростовской области. Она была среди зоозащитников, которые решили, что собака напала на ребенка из-за того, что тот сам ее спровоцировал. В своем сообщении она пригрозила мальчику «сделать с ним тоже самое», что и на приложенном ролике.

Ранее московскому педагогу дали пожизненное за растление подопечных и съемку порно с ними.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!