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Общество

Московскому педагогу дали пожизненное за растление подопечных и съемку порно с ними

В Москве педагогу, растлевавшему подопечных больше десяти лет, дали пожизненное
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Москве 41-летнему педагогу, который больше десяти лет растлевал подопечных и снимал с ними порно, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Все происходило в период с 2014 года по 2025 год. Мужчина в это время работал педагогом — преподавал хореографию, брейкинг и английский язык. В то же время он, пользуясь доверительными отношениями с подростками, совершал в их отношении надругательства с применением насилия, а также вступал в половые связи с несовершеннолетними. Кроме того, его уличили в совершении развратных действий в отношении подростков и съемке порнографических материалов с их участием. Отмечается, что лишь часть жертв посещала его занятия.

Московский городской суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4,5 ст. 132 УК РФ, ч. 4 ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 135 УК РФ и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы — отбывать его он будет в колонии особого режима.

Ранее в Москве аналитика осудили за растление девятилетней девочки.

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