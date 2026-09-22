Адвокат объяснил, законна ли видеозапись на собеседовании

Любая видеозапись человека – это обработка его персональных данных, а потому без согласия кандидата она неправомерна. Это касается и онлайн-собеседований, рассказал «Газете.Ru» Виктор Терских, адвокат, владелец юридического центра «ТЕРСКИХ».

Ключевую роль здесь играют статья 23 Конституции РФ, гарантирующая неприкосновенность частной жизни и право на тайну сообщений (в том числе изображения и голоса), а также Федеральный закон № 152‑ФЗ «О персональных данных», который прямо требует получать согласие на сбор и обработку таких данных.

Адвокат делится: «На этапе собеседования трудовых отношений еще нет, и у работодателя не возникает «автоматического» права фиксировать образ соискателя: режим работы с персональными данными в этом случае возможен исключительно на основе добровольного согласия человека».

По словам эксперта, если кандидат сразу выражает несогласие с видеозаписью, а съемка продолжается, речь идет о прямом нарушении закона.

«В такой ситуации соискатель вправе потребовать немедленно прекратить запись, удалить уже отснятый материал и отказаться от дальнейшего использования своих данных. Зачастую самым разумным шагом становится прекращение собеседования: продолжение диалога при игнорировании базовых прав кандидата едва ли сулит прозрачные и уважительные трудовые отношения в будущем», — подчеркивает адвокат Терских.

В то же время, если кандидат не возражает против съемки, важно не ограничиваться устным кивком, а зафиксировать согласие в понятной форме, например, в письменном документе или в электронной анкете.

«При этом соискатель имеет полное право заранее уточнить, с какой целью ведется запись, как долго она будет храниться и кто получит к ней доступ. Прозрачность этих условий – показатель добросовестного подхода работодателя к работе с персональными данными», — резюмировал эксперт.

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