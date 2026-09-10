В Лондоне после массовой поножовщины госпитализировали четверых мужчин

Sky: в Лондоне после нападения с ножом госпитализировали четырех человек

Четыре человека были госпитализированы после нападения с холодным оружием в юго-восточной части Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на службу скорой помощи города.

Инцидент произошел в районе Бромли. Звонок в скорую помощь поступил около 14:19 по местному времени (16:19 мск). Информация о состоянии пострадавших на данный момент отсутствует. Также неясно, был ли задержан нападавший и что стало причиной нападения.

До этого в Прикамье под стражу был взят 33-летний мужчина, который во время пьяной ссоры ударил своего собутыльника канцелярским ножом в шею. Спасти пострадавшего не удалось, как сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. Инцидент произошел в поселке Юго-Камский, где мужчина пришел в гости к новому знакомому.

В время употребления алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого фигурант нанес удар 38-летнему хозяину квартиры. Пострадавший выбежал на улицу, но помощь ему оказать не успели.

Ранее дело завели после нападения агрессивного юноши на водителя трамвая в Перми.