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Общество

В Подмосковье супругов нашли расчлененными на участке их бизнес-партнера

Mash: в Истре мужчина застрелил и расчленил супругов из-за участка
Shutterstock

В Подмосковье встреча с бизнес-партнером закончилась для супругов убийством. Об этом сообщает Mash.

61-летний мужчина по имени Андрей и его 53-летняя жена Оксана пропали 27 августа. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, в последний день своей жизни они приезжали к 58-летнему знакомому в Истру.

По данным канала, эту встречу мужчина организовал намеренно. Прямо у ворот он якобы выстрелил в супругов минимум четыре раза, по два в каждого. Поняв, что убил их, россиянин расчленил тела, расфасовал по пакетам и закопал у себя на участке в Лобаново. Там же он «похоронил» пистолет.

Вскоре мужчину задержали, он признался в содеянном. Причиной могла стать сделка, связанная с участком Андрея. Предварительно, деньги подозреваемый якобы отдал паре, но необходимые документы они так и не подписали.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин в розыске расчленил знакомую после угроз сдать его полиции.

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