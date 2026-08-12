Россиянин в розыске расчленил знакомую после угроз сдать его полиции

В Копейске спустя два года мужчину поймали за расправу над знакомой

В Челябинской области мужчину обвинили в расправе над женщиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В прошлом году около местного водохранилища обнаружили ногу человека. В тот момент установить кому она принадлежит не смогли, так как женщины не было в федеральной базе данных.

Летом 2026-го года в полицию обратилась пожилая россиянка. Она рассказала, что в ноябре 2024-го года дочь уехала от нее к мужчине и вскоре поменяла номер телефона.

Специалисты сравнили ДНК найденной ноги с образцом заявительницы и нашли сходство, подтверждавшее родство. Позже правоохранители вышли на 56-летнего мужчину, который ранее был судим за убийство, но был в розыске за уклонение от отбывания наказания.

Выяснилось, что в 2024-м году копейчанин украл у пострадавшей деньги с карты, та пригрозила заявить на него в полицию. Из-за розыска мужчина боялся такого «внимания» МВД, поэтому задушил женщину, расчленил и сбросил в водохранилище.

«В ходе следственных действий с участием эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области на заборе дома, расположенного на территории СНТ, были обнаружены следы крови», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили дело по статье об убийстве. Сейчас россиянин под стражей.

Ранее сообщалось, что дядя украл у племянника деньги на отпуск и прогулял их за три дня.