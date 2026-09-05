Мужчины предложили школьнице подвезти ее до дома и изнасиловали после отказа

В Индии девушку похитили и изнасиловали по дороге с работы

В Индии девушку похитили после отказа следовать за двумя мужчинами. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в штате Телангана. По данным издания, несовершеннолетняя возвращалась с работы, когда водители рикш предложили ее подвезти.

Недовольные ситуацией мужчины схватили девушку, затолкали в транспортное средство и завязали глаза. Пострадавшую отвезли в дом, где изнасиловали.

Тем временем родные заметили, что школьница задерживается, и обратились в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двоих водителей, вскоре они предстали перед судом, который отправил их под стражу.

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

До этого в другом штате Индии компания молодых людей надругалась над девушкой в доме ее родственников.

Пострадавшая пришла к семье для всенощного религиозного ритуала. После полуночи компания заманила ее в уединенное место и изнасиловала. Молодых людей арестовали.

Ранее сообщалось, что компания мужчин изнасиловала школьницу на глазах у ее связанного друга.