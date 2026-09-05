Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Общество

Мужчины предложили школьнице подвезти ее до дома и изнасиловали после отказа

В Индии девушку похитили и изнасиловали по дороге с работы
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Индии девушку похитили после отказа следовать за двумя мужчинами. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в штате Телангана. По данным издания, несовершеннолетняя возвращалась с работы, когда водители рикш предложили ее подвезти.

Недовольные ситуацией мужчины схватили девушку, затолкали в транспортное средство и завязали глаза. Пострадавшую отвезли в дом, где изнасиловали.

Тем временем родные заметили, что школьница задерживается, и обратились в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двоих водителей, вскоре они предстали перед судом, который отправил их под стражу.

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

До этого в другом штате Индии компания молодых людей надругалась над девушкой в доме ее родственников.

Пострадавшая пришла к семье для всенощного религиозного ритуала. После полуночи компания заманила ее в уединенное место и изнасиловала. Молодых людей арестовали.

Ранее сообщалось, что компания мужчин изнасиловала школьницу на глазах у ее связанного друга.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!