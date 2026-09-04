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Общество

Россиянам объяснили правила расчета зарплаты при увольнении

Специалист Рыбалкин: при увольнении оплачивается фактически отработанное время
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель обязан рассчитаться с сотрудником в день его увольнения – переносить или делить выплаты на части недопустимо. Зарплата рассчитывается за фактически отработанное время. Также в итоговую сумму входит компенсация за неотгулянный отпуск и прочие предусмотренные договором выплаты, пояснил в беседе с RT вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин.

Он отметил, что если речь идет о сокращении штата или ликвидации предприятия, то работнику полагается также выходное пособие.

Если в день увольнения сотрудник не работал, то оплату ему должны произвести не позднее, чем на следующий день после предъявления требования о расчете. Направлять его лучше в письменной форме, чтобы впоследствии можно было подтвердить дату, посоветовал эксперт.

«При споре о размере выплат работодатель обязан вовремя перечислить сумму, с которой согласен. Остальную часть можно взыскать после урегулирования разногласий или через суд», — пояснил Рыбалкин.

Если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением, то днем официального прекращения работы считается последний день отдыха. Но важно, что расчет сотрудник должен получить в последний день перед отпуском, предупредил специалист. При задержках выплат он порекомендовал обращаться в трудинспекцию, прокуратуру или суд. В этом случае работодателя обяжут также выплатить компенсацию в размере 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки, заключил эксперт.

До этого финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала с умом тратить деньги после увольнения. Она отметила, что лучше во время поиска новой работы следует заранее определить, на какой срок хватит накоплений, не отказываться от всех привычных расходов и распределить полученные при увольнении выплаты на несколько месяцев. Наиболее разумным она посчитала разделение трат на обязательные платежи, расходы, обеспечивающие повседневный комфорт, и покупки, которые можно отложить.

Компенсацию за неиспользованный отпуск, премию или выходное пособие специалист рекомендовала воспринимать не как неожиданный бонус, а как продолжение дохода.

Ранее были названы причины увольнений зумеров.

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