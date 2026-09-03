На Украине пожаловались на дефицит бакалейных товаров

В украинских торговых сетях наблюдается дефицит товаров первой необходимости, включая крупы, муку, соль, сахар и макаронные изделия. Об этом сообщает портал «Инсайдер».

По данным издания, на местах, где ранее располагались продукты питания, теперь размещают напитки, в том числе пиво и газировку.

Проблемы с наполнением полок зафиксированы в различных регионах страны, включая Киев и западные области. На фоне ажиотажного спроса ритейлеры вынуждены вводить ограничения на количество приобретаемых товаров в одни руки. При этом поступают сообщения, что во Львовской области покупатели массово скупают крупы, иногда сразу десятками килограммов.

По сообщениям СМИ и местных жителей, нехватка товаров стала следствием ударов ВС РФ по объектам хранения оружия и логистическим узлам. Представители торговых сетей подтверждают наличие перебоев в поставках. Аналитики предупреждают, что повреждение складской инфраструктуры чревато не только сокращением товарного ассортимента, но и дальнейшим увеличением стоимости продовольствия.

Ранее премьер Украины заявил, что страна переходит на жесткую экономию.