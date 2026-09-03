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Общество

Россиян предупредили об опасной ошибке при приготовлении опят

Биолог Комиссаров: недостаточная обработка опят представляет опасность для ЖКТ
Shutterstock

Многие россияне совершают серьезную ошибку при приготовлении осенних опят, которая может навредить здоровью. Об этом в беседе с Life.ru предупредил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.

Специалист отметил, что большинство людей сразу после сбора режут опята и начинают жарить их на сковородке вместе с картошкой и маслом. Однако эти осенние грибы не следует употреблять в пищу сырыми или недожаренными.

«Они содержат комплекс термолабильных токсинов (в основном сесквитерпены и разные меллеолиды), которые разрушаются только при нагревании. Эти соединения действуют как раздражители на слизистую желудочно-кишечного тракта, и даже небольшой их остаток способен вызвать острую реакцию», — объяснил эксперт.

По его словам, недостаточная обработка опят представляет серьезную опасность для желудочно-кишечного тракта и может обернуться тошнотой, рвотой, диареей или спазмами. Простая обжарка грибов на сковороде не до полной готовности не разрушает токсины, для распада которых необходима высокая температура и более продолжительное время.

Биолог предупредил, что первые признаки проблем с ЖКТ при употреблении таких опят будут заметны уже спустя 1-2 часа после приема пищи.

Эксперт призвал отваривать осенние опята на протяжении 20-30 минут после закипания. При этом важно сливать воду или тщательно прожаривать до полного выпаривания жидкости и появления румяной корочки.

Врач-аллерголог Владимир Болибок до этого говорил, что чаще всего аллергия встречается на шампиньоны. По словам специалиста, такая реакция, как правило, проявляется воспалением слизистой рта, крапивницей, а в некоторых случаях и анафилактическими реакциями.

Ранее врач назвала главные признаки отравления грибами.

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