Россиянам рассказали, на какие грибы чаще всего бывает аллергия

Врач Болибок: аллергия чаще всего бывает на шампиньоны

Чаще всего аллергические реакции связаны со спорами плесневых грибов. Если же говорить о съедобных, то это малораспространенная патология. Однако чаще всего аллергия встречается на шампиньоны. Об этом в интервью RT сообщил врач-аллерголог Владимир Болибок.

«Скорее всего, потому, что это самый распространенный съедобный гриб в международной кулинарии, включая выпечку, полуфабрикаты, консервы, соусы, сухие концентраты», — отметил специалист.

По его словам, аллергия на эти грибы, как правило, проявляется воспалением слизистой рта, крапивницей и в некоторых случаях анафилактическими реакциями.

Второе и третье место по количеству случаев аллергии занимают белые грибы и вешенки (устричная и королевская) соответственно, добавил Болибок.

Врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина до этого предупреждала, что выращивание рассады томатов, перцев и цветов в квартире может серьезно подорвать здоровье. В группе риска — астматики, аллергики и часто болеющие дети. Переувлажненный воздух становится пусковым крючком для обострений, пояснила эксперт.

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