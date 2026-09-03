Во Вьетнаме в один день вынесли 11 смертных приговоров

Суд Вьетнама приговорил 11 человек к смертной казни по делу о наркотрафике

Вьетнамский суд приговорил 11 человек к смертной казни по одному из крупнейших дел о наркотрафике в стране. Об этом сообщает VnExpress.

В деле фигурировали в общей сложности 227 человек.

По информации агентства, расследование началось после того, как в 2023 году полицейские поймали четырех стюардесс с наркотиками. Бортпроводницы Vietnam Airlines провозили запрещенные вещества в 157 тюбиках из-под зубной пасты. Их задержали по прибытии из Парижа.

Впоследствии власти установили, что девушки не знали, что перевозят наркотики. Следствие позднее раскрыло транснациональную сеть по торговле наркотиками, которая занималась их контрабандой, маскируя запрещенные вещества под потребительские товары. Наркотрафик шел из Франции во Вьетнам.

В прокуратуре уточнили, что члены группировки использовали зашифрованные мессенджеры для обмена сообщениями, банковские счета, зарегистрированные на других людей, а также курьерские службы доставки для распространения наркотиков на юге Вьетнама.

Журналисты добавляют, что помимо 11 приговоренных к смертной казни, еще 20 человек приговорили к пожизненному заключению по этому делу.

Ранее сообщалось, что пилоту Malaysia Airlines грозит смертная казнь за контрабанду наркотиков.