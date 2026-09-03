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Общество

Пожарные спасли мужчину, оказавшегося запертым внутри мусоровоза

В США пожарные спасли мужчину, угодившего под пресс мусоровоза
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В Сан-Франциско пожарным пришлось больше двух часов разбирать мусор внутри мусоровоза, чтобы спасти мужчину, оказавшегося запертым в кузове после срабатывания пресса, пишет People.

Инцидент произошел ранним утром 2 сентября. По данным пожарной службы города, мужчина находился в мусорном контейнере, содержимое которого затем загрузили в мусоровоз.

Водитель успел сделать первую остановку на маршруте и один раз включить механизм уплотнения. После этого прохожий услышал крики из кузова и предупредил водителя. Тот остановил машину и тоже услышал, как кто-то зовет на помощь.

Просто выгрузить содержимое грузовика спасатели не могли — это могло быть опасно для пострадавшего. Поэтому около 25 пожарных вручную разбирали мусор, постепенно добираясь до мужчины.

Во время операции он оставался в сознании и разговаривал со спасателями. Медикам удалось добраться до его руки и поставить капельницу, поскольку длительное нахождение под прессом могло привести к опасному синдрому сдавления и другим осложнениям.

После этого мужчина был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Пока неизвестно, зачем он забрался в контейнер.

Ранее сообщалось, что пенсионер избавился от дюжины морских свинок, выбросив их в мусор, и поплатился.

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