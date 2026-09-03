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Общество

Омич проломил соседу череп и превратил лицо в месиво после ссоры, это попало на видео

В Омске мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения в подъезде

35-летниц житель Омска попал в больницу после драки в подъезде. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел около лифта. По данным полиции, россиянин зашел в лифт вместе с возлюбленной. Туда также хотели пройти еще двое, между компаниями возник конфликт.

В какой-то момент из одной из квартир вышел сосед и, пытаясь остановить ссору, избил пострадавшего. На кадрах с места заметно, как один оппонент заваливает мужчину на пол, затем другой спускается по лестнице и наносит удары, пока первый держит пострадавшего за ноги.

Агрессор бьет мужчину в основном по голове и наступает ногой. Когда россиянин перестает сопротивляться, сосед все равно продолжает нападать. Под конец, когда мужчины ушли, окровавленного пострадавшего уносят две женщины.

«Врачи диагностировали черепно‑мозговую травму, перелом костей черепа, а также множественные ушибы и ссадины», – сообщается в публикации.

На данный момент пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов тем временем возбудили уголовное дело, в рамках которого соседа арестовали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неадекват под наркотиками напал на девушку в лифте с требованием раздеться.

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