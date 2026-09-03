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Общество

Российские моряки ищут владельца найденного на судне старинного фотоальбома

RT помогает морякам найти хозяина найденного на судне Kota Peony фотоальбома
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Российские моряки ищут владельца старинного фотоальбома, найденного на корабле Kota Peony. С помощью читателей RT они хотят отыскать хозяина памятной реликвии, которой уже более 70 лет.

Как рассказал один из моряков, темно-зеленый фотоальбом на судне они обнаружили случайно – вероятно, он несколько лет пролежал в ящике на навигационном мостике.

Владелец альбома может проживать в Санкт-Петербурге. Как пояснили моряки, Kota Peony принадлежит греческой компании, офис которой есть в этом городе. Кроме того, многие снимки в альбоме подтверждают, что его владелец как минимум бывал в Петербурге.

«Хотелось бы найти владельца этой вещи. Предполагаем, что она дорога ему как память — там много старых фотографий», — подчеркнул один из моряков, отметив, что альбом мог принадлежать либо одному из капитанов корабля, либо другому члену экипажа.

Среди фотографий в альбоме есть снимок военного с ребенком на руках, а также фото троих мужчин в военной форме. Кроме того, обнаружившие находку заметили, что на одной из страниц альбома есть пометки с маршрутом до нужных точек в Петербурге или Ленинградской области.

Напомним, до этого журналисты нашли моряка, бутылку с письмом которого недавно обнаружил житель Аляски. Мужчина поделился ностальгическими воспоминаниями о событиях полувековой давности и объяснил, зачем бросил бутылку в 1969 году, подробнее ― по ссылке.

Ранее в Москве в усадьбе Останкино обнаружили уникальные старинные рукописи.

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