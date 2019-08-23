Бутылка из Аляски: в России найден автор письма из 1969 года

Житель Аляски Тайлер Иванофф на морском побережье у города Шишмарев нашел в бутылке датированное 1969 годом письмо на русском языке. Перевести текст ему помогли подписчики в Facebook.

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Из текста письма следовало, что отправитель служил на плавбазе «Сулак», построенной в 1966 году в японском городе Иокогама. В 1992 году судно было списано.

«Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства.

Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б «Сулак». Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток – 43 ВРХФ из п/б «Сулак» всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», -– говорилось в послании.

Один из подписчиков Иваноффа предположил, что можно было бы разыскать автора записки или его родственников.

Тайлер поддержал идею, но посетовал, что из-за работы у него слишком мало времени на поиски.

Агентство Reuters смогло найти автора письма в Севастополе. Им оказался 86-летний Анатолий Боцаненко, бывший моряк. Он подтвердил, что полвека назад вместе со своими товарищами написал это письмо.

«Люди тогда говорили... что настанет время, когда о нас забудут, — вспоминает он, держа в руках старую фотографию команды. — И никто даже не узнает, что это судно и его экипаж когда-либо существовали. Но если мы бросим бутылку...».

Сама бутылка оказалась от шампанского, которое было на борту. Боцаненко никогда не думал, что она доберется до самой Аляски.

Впрочем, такая возможность в любом случае не сильно бы его беспокоила, несмотря на то, что Россия и США тогда находились в состоянии «холодной войны» говорит он.

«Ничего такого там не было. Просто приветствие, — рассказывает Ботсаненко. — Почему мы не можем послать приветствие в любую страну? Тем более американцам.

Наш народ всегда любил американцев, независимо от того, какие политические события происходили».

А в 2015 году на немецком острове Амрум семейная пара наткнулась на стеклянную бутылку с запечатанным внутри посланием. Через стекло виднелась записка со словами «Разбейте бутылку». Сначала супруги попробовали достать послание, не разбивая, но в итоге им все равно пришлось последовать инструкции.

В письме было указано, что оно было отправлено Джорджем Паркером Биддером, президентом Морской биологической ассоциации Великобритании, а его цель — исследовать скорость и направление морских течений. Его автор просил сообщить о находке в Морскую биологическую ассоциацию Великобритании в городе Плимут, и рассказать, где и как была найдена бутылка. В записке обещалось за это вознаграждение — один шиллинг.

Супруги выполнили просьбу. Найденная ими бутылка оказалась одной из 1020 бутылок, брошенных Биддером в Северное море в 1904–1906 годах.

Послания в бутылках были способом исследовать глубинные морские потоки, а бутылки специально были сконструированы так, чтобы течение несло их в непосредственной близости от морского дна.

Большая часть бутылок была найдена и возвращена в Плимут в течение нескольких месяцев с начала исследования. Несмотря на то что бутылка провела в море 108 лет и является старейшей в мире подобной находкой, свой шиллинг супруги Уинклер получили: специально для них сотрудники ассоциации купили старую монету на сайте eBay.

До этого самым старым посланием в бутылке была записка возрастом в почти 98 лет, которую обнаружил шотландский шкипер Эндрю Липер. Бутылка, получившая маркировку 646B, содержала открытку с просьбой написать дату обнаружения и отправить её в адрес директора Рыболовного совета Шотландии. Награда — шесть пенсов. 10 июня 1914 года ее отправил в плаванье капитан К. Х. Браун из Навигационной школы Глазго.

Это был один из 1890 сосудов, специально разработанных для научных исследований. Они должны были плавать ближе ко дну, помогая океанографам составлять карты глубинных течений. Каждый из них содержал одну и ту же просьбу.

Билл Террел из Шотландской ассоциации морских исследований отмечает, что бутылки помогли сделать ряд открытий. Например, выяснилось, что течения огибают берега Шотландии по часовой стрелке. Правда, причины этого явления удалось установить лишь в 1960 годах с появлением электронного инструментария. Но журнал капитана Брауна всё равно существует и ведется до сих пор.

Изо всей партии найдено пока 315 бутылок.

Интересно, что предыдущий рекорд в 2006 году поставил коллега Липера Марк Андерсон на том же самом судне — он нашел бутылку на пять лет «моложе», чем Липер.