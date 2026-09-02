«Покупают не только артиста, но и инфоповод»: в России объяснили феномен «3 сентября»

С маркетинговой и PR-точки зрения «Третье сентября» Михаила Шуфутинского — это вообще достаточно редкий кейс. Мало кому удается «забронировать» в массовом сознании аудитории под себя целую дату, при важном уточнении, что дата не является международным праздником. О том, почему феномен «3 сентября» продолжает работать, «Газете.Ru» рассказала Ирина Бояринцева — основательница Kin Team, независимого PR-агентства по работе с артистами и лидерами мнений.

«Мы знаем много кейсов, когда артисты живут со своими хитами за счет определенных праздников или инфоповодов. Таким примером может быть «Дискотека Авария — Новогодняя». Ежегодно этот хит возвращается во все новогодние плейлисты, праздничные эфиры, новогодние концерты. При этом песня воспринимается уже не как отдельный релиз, она воспринимается как часть события. Или «Белое платье» группы «Чай Вдвоем», которая воспринимается уже как обязательный саундтрек к любой свадьбе», — отметила эксперт.

То есть артисты, по ее словам, глобально смогли заякорить праздник определенной песней, у аудитории происходит прямая ассоциация. Новый год — «Дискотека Авария» или свадьба — «Чай Вдвоем».

«Так же и в данном случае, но большая уникальность кейса в том, что не дата послужила причиной создания песни, а, наоборот, песня создала дату. А также перестала быть просто датой, она стала культурным ритуалом», — считает специалист.

PR-эксперт отметила, что тренд активно живет и по сей день, и 3 сентября должен состояться концерт Шуфутинского в Государственном Кремлевском Дворце. В этом году тренду с 3 сентября исполняется уже 15 лет.

«Тренд работает, потому что механика до безобразия простая. Есть конкретная дата, конкретная фраза и очень узнаваемый образ с календарем. Если ты скажешь про 3 сентября без контекста — тебя все равно поймут. Вокруг этого очень легко выстраивать контент и мем-культуру. Каждый год можно переупаковывать этот, так скажем, шаблон под новые смыслы и контексты, и это никому не надоест», — считает она.

Главная причина повышения гонорара — востребованность выступления в определенную дату. Если выступление происходит в обычный день, организатор покупает имя артиста, гонорар и аудиторию, 3 сентября покупается еще и инфоповод.

«Соответственно, артист переходит из разряда востребованных в разряд тех, кто обязательно должен появиться на выступлении. С точки зрения экономики артиста это классический пример динамического ценообразования: когда есть ограниченный ресурс — в данном случае конкретная дата и возможность самого Шуфутинского выступить в этот день, — а спрос резко возрастает, стоимость растет», — резюмировала эксперт.

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