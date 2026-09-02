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Общество

В Китае построили 288-метровый уличный лифт, чтобы детям было легче добраться до школы

OC: в Китае для школьников из деревни построили 288-метровый лифт
Соцсети

В китайской провинции Юньнань открыли огромный уличный лифт, который помогает детям из удаленной деревни Ничжухэ добираться до школы без опасного многочасового подъема по горным тропам, пишет Oddity Central.

Первый лифт появился здесь в 2022 году. Его построили вдоль почти вертикального утеса, чтобы сократить путь школьников из глубины каньона. Раньше примерно раз в три недели детям приходилось подниматься к начальной школе около трех часов, неся с собой вещи и преодолевая сложные горные участки.

268-метровый лифт Циньюньской лестницы сократил этот подъем до нескольких минут. Однако инженерное сооружение неожиданно стало туристической достопримечательностью: желающих прокатиться оказалось настолько много, что возле лифта начали появляться длинные очереди. Школьники могли пользоваться им бесплатно, но в часы пик тоже были вынуждены ждать.

Теперь проблему решили с помощью второго лифта, построенного рядом. Новый лифт достигает высоты 288 метров, то есть примерно 88-этажного дома. Он быстрее и вместительнее первого. Чтобы попасть в школу, детям все еще приходится пользоваться шаттлом и канатной дорогой, однако весь маршрут теперь занимает около 30 минут вместо прежних трех часов в одну сторону.

Один из школьников рассказал, что раньше путь был не только долгим, но и опасным: на горных тропах легко было поскользнуться и упасть.

Ранее в Китае дети превратили чужой Ferrari в импровизированную горку.

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