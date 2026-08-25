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Врач объяснила, как избежать ботулизма при домашних заготовках

Инфекционист Болдырева: ботулизм не определяется по вкусу и запаху
Shutterstock

Ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Чаще всего он развивается после употребления домашних консервов, солений и маринадов, особенно из грибов и овощей. О том, как избежать заражения, «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.

По словам эксперта, ботулотоксин вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. В окружающей среде они существуют в виде спор и могут попадать в продукты из почвы или кишечника животных. Токсин может вырабатываться даже при 3°C, поэтому хранение в холодильнике не гарантирует безопасность. Определить его по вкусу, запаху или внешнему виду невозможно.

Симптомы появляются через 12–36 часов: тошнота, рвота, боль в животе, затем — мышечная слабость, опущение век, двоение в глазах, сухость во рту, затруднение глотания и невнятная речь. При подозрении на ботулизм нужно срочно вызвать скорую. Без лечения паралич может распространиться на дыхательные мышцы и привести к остановке дыхания.

Чтобы снизить риск, важно использовать только свежие продукты, тщательно промывать их и не уменьшать количество соли, сахара или уксуса в рецепте. Низкокислотные продукты — овощи, грибы, мясо, рыбу — безопасно консервировать только в автоклаве, который нагревает продукт до 116–120°C.

«Существует миф, что бактерии всегда выделяют газ и банки вздуваются. В большинстве случаев признаков «бомбажа» не бывает. Нельзя употреблять консервы, если тара повреждена, крышка вздулась или содержимое изменило цвет. Любые сомнительные заготовки следует утилизировать», — предупредила Болдырева.

Не стоит покупать домашние консервы с рук и использовать вакуумную упаковку для хранения мяса и рыбы в домашних условиях — отсутствие кислорода создает условия для размножения бактерий. В открытом виде заготовки хранят в холодильнике не более 4 суток.

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