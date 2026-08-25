Стоматолог предупредила, почему нельзя слишком тщательно и часто чистить зубы

Регулярная чистка зубов необходима для поддержания здоровья полости рта, однако слишком частая и тщательная процедура может стать причиной проблем со здоровьем полости рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Зарина Тотаева.

Как отметила специалист, чрезмерное давление на зубную щетку не делает чистку эффективнее, зато может травмировать край десны и привести к кровоточивости, повышенной чувствительности и рецессии — постепенному отступлению десны с оголением корня зуба.

«Еще одним последствием агрессивной гигиены может стать истирание эмали и особенно дентина в области шеек зубов. Риск повышается при использовании жесткой щетки, абразивных паст и неправильных горизонтальных движений. При истончении защитных тканей зубы могут сильнее реагировать на холодное, горячее, кислое и сладкое», — рассказала Тотаева.

Не стоит, по ее словам, пытаться компенсировать интенсивной чисткой употребление большого количества сладкого или кислых продуктов. Важно понимать, что после кислой пищи эмаль на некоторое время становится более уязвимой. Если сразу после еды энергично чистить зубы, механическое воздействие может дополнительно способствовать ее повреждению.

«Не всегда оправдано и частое использование отбеливающих и высокоабразивных паст. Они эффективно удаляют поверхностный налет, однако при постоянном применении способны усиливать чувствительность и способствовать механическому износу тканей зуба. Пасту лучше выбирать с учетом состояния эмали и десен, а при необходимости — рекомендаций стоматолога», — посоветовала врач.

Оптимальным вариантом гигиены специалист назвала регулярный уход дважды в день с использованием мягкой или средней по жесткости щетки и фторсодержащей пасты. При этом важна техника: движения должны быть аккуратными, без избыточного давления. Очищать необходимо наружные, внутренние и жевательные поверхности зубов.

Отдельное внимание, по ее словам, следует уделять межзубным промежуткам. Обычная щетка не способна полноценно очистить эти участки, поэтому для ухода за ними используют зубную нить, межзубные ершики, ирригаторы и другие средства, которые может рекомендовать стоматолог.

«Если после чистки регулярно появляется кровь, возникают болезненность десен или повышенная чувствительность зубов либо становятся заметны изменения в области их шеек, не стоит пытаться решить проблему еще более интенсивной гигиеной. Такие симптомы могут указывать на воспаление десен, рецессию или другие стоматологические проблемы и требуют осмотра специалиста», — резюмировала Тотаева.

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