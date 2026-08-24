Состоялся обмен гражданами России и Украины по формуле «10 на 10»

В Белоруссии прошел обмен гражданами между Россией и Украиной по формуле «10 на 10»

В Белоруссии прошел обмен гражданами между Россией и Украиной по формуле «10 на 10». Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

Уточняется, что обмен состоялся на территории Гомельской области. Согласно поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих РФ, ранее находившихся в плену.

Гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права, отмечается в сообщении.

Предыдущий обмен прошел 19 августа. Тогда Россия и Украина обменялись пленными по формуле «103 на 103». Освобожденные российские военнослужащие находились в Белоруссии, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставили в Россию для дальнейшей реабилитации. Возвращенными бойцами занимается уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Посредниками тогда выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Лантратова рассказала об отказах Украины от предложений России по обменам пленными.