Оправдан, но в тюрьме: адвокат объяснил, когда освободят россиянина в Египте

Российского туриста, которого задержали во время отдыха в египетском Шарм-эш-Шейхе, отпустят на свободу после уплаты залога. Об этом сообщил РИА Новости адвокат россиянина Али аш-Шейх.

«Россиянин будет отпущен на свободу после того, как заплатит сумму залога», — сказал защитник.

18 августа суд в Египте оправдал российского туриста, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Но ему назначили штраф в размере 10 тыс. египетских лир (16,9 тыс. рублей). При этом прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию и намерена обжаловать решение суда.

62-летнего россиянина задержали в одном из отелей Шарм-эш-Шейха в Египте после того, как во время танца «Ламбада» он случайно задел местную девушку. Ее супругу это не понравилось, из-за чего между россиянином и египтянином произошел конфликт. Российского туриста обвинили в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Потерпевшая сторона потребовала от него $10 тыс., чтобы урегулировать ситуацию. Жена россиянина обратилась за помощью в российское консульство в Каире, а также написала обращения в МИД РФ, Россотрудничество и уполномоченному по правам человека.

В посольстве РФ в Египте заявили, что пристально следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с компетентными египетскими ведомствами, а также родственниками задержанного.

Ранее россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ.