Нейропсихолог объяснила связь работоспособности с запахами

Окружающие человека запахи могут оказывать влияние на его работоспособность. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог, нейропсихолог, ведущий специалист коррекционно-реабилитационного центра для взрослых и детей Виктория Вавилова.

«Обоняние — единственное чувство, которое идёт напрямую в лимбическую систему, минуя таламус», — объяснила специалист.

По ее словам, запахи являются одним из самых быстрых способов воздействовать на мозг.

Для повышения концентрации и поддержания работоспособности психолог посоветовала обращать внимание на новые специи и ароматы.

Так, розмарин может способствовать улучшению памяти и концентрации. Его рекомендуется добавлять в чай или использовать в виде эфирного масла.

Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать более ровную энергию. Мята, в свою очередь, обладает бодрящим эффектом и помогает снять головную боль, связанную с напряжением.

Еще одним ароматом, который может стимулировать умственную активность, эксперт назвала гвоздику.

Руководитель направления «Парфюм» CDEK.Shopping Елизавета Попова до этого рассказала «Газете.Ru», что аромат не следует выбирать по принципу «один на все случаи жизни». По ее словам, практичнее собрать коллекцию парфюмов для офиса, вечера и других ситуаций.

Ранее врач объяснила, почему запах цветов вызывает головную боль.