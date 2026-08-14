Врач объяснила, почему запах цветов вызывает головную боль

Интенсивные запахи цветов могут стать причиной появления или усиления приступа мигрени у чувствительных людей. Об этом газете «Известия» рассказала врач-невролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«У чувствительных людей интенсивные запахи способны активировать рецепторы обонятельной системы и тройничный нерв, который участвует в формировании болевых ощущений. Особенно это актуально для людей, страдающих мигренью или повышенной чувствительностью к запахам», — объяснила специалист.

По ее словам, непереносимость запахов при мигрени может как сопровождать уже начавшийся приступ, так и возникать до появления болевых ощущений. При этом некоторые ароматы могут стать отдельными индивидуальными триггерами этого заболевания.

Врач подчеркнула, что конкретных растений, которые всегда провоцируют головную боль, нет. На реакцию влияет индивидуальная восприимчивость каждого человека, интенсивность запаха, сопутствующие условия и длительность контакта с источником аромата.

Среди растений с особенно выраженным запахом невролог выделила лаванду, жасмин, сирень, гиацинты, лилии, отдельные сорта розы, полынь, пижму и хвойные растения. При этом наиболее сильно их аромат чувствуется в жару, поскольку эфирные масла и летучие органические соединения активно испаряются при высокой температуре воздуха.

По словам эксперта, чем ярче запах, тем выше вероятность возникновения головной боли у чувствительного человека.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова до этого рассказала «Газете.Ru», что в летний период у пациентов с мигренью возрастает вероятность приступов, поскольку одновременно действует сразу несколько провоцирующих факторов. По ее словам, к главным триггерам в этот сезон относятся жара, духота, резкие перепады температуры и атмосферного давления, а также обезвоживание.

Ранее невролог объяснила, может ли погода вызвать мигрень.