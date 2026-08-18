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Общество

В Швеции заметили рыбу «под кайфом»

ABC: в Швеции заметили странное поведение лосося из-за привычек европейцев
Hans-Petter Fjeld/Wikimedia

В Швеции заметили странное поведение лосося в местных водоемах, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что вместе с человеческой мочой в озера попадают наркотические вещества, которые употребляют местные жители. В результате некоторые особи лосося стали слишком быстрыми и бесстрашными.

Авторы публикации утверждают, что новые поколения рыб могут стать «наркозависимыми» даже из-за небольшой концентрации наркотика в воде. Аномалии заметили не только среди животных, но и среди растений, которые впитывают любую жидкость. В дальнейшем подобные мутации могут угрожать целым экосистемам.

3 августа врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина рассказала, что омега-3 жирные кислоты — один из важных компонентов здорового питания. Одним из лучших источников омега-3 считается жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь, сардины, анчоусы, форель и некоторые виды тунца.

Ранее врач объяснила, сколько нужно есть рыбы, чтобы она принесла пользу.

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