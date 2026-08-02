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Общество

Врач назвала лучшую рыбу для восполнения омега-3

Врач Чадина: больше всего омега-3 содержится в лососе, скумбрии и сельди
Ajiilhampratama/Shutterstock/FOTODOM

Омега-3 жирные кислоты — один из важных компонентов здорового питания. Самостоятельно синтезировать омега-3 в достаточном количестве организм не может, поэтому они должны регулярно поступать с пищей. О том, какая рыба лучше всего помогает восполнить дефицит этого компонента, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина.

По словам специалиста, одним из лучших источников омега-3 считается жирная морская рыба.

«Наиболее богаты этими жирными кислотами лосось, скумбрия, сельдь, сардины, анчоусы, форель и некоторые виды тунца. Именно в такой рыбе содержатся эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты — формы омега-3, которые наиболее хорошо усваиваются организмом», — объяснила Чадина.

Врач отметила, что для большинства здоровых взрослых достаточно включать рыбу в рацион 2–3 раза в неделю. Это позволяет обеспечить организм не только омега-3, но и полноценным белком, витамином D, йодом, селеном и рядом других важных микроэлементов.

Кроме того, как подчеркнула эндокринолог, принципиальной разницы по содержанию омега-3 между свежей, замороженной и консервированной рыбой обычно нет, если продукт качественный и правильно хранился.

«Например, консервированные сардины или сельдь могут быть не менее хорошим источником полезных жирных кислот, чем свежая рыба. При этом стоит обращать внимание на состав: желательно выбирать продукты без избытка соли и лишних добавок», — добавила специалист.

По словам врача, значение имеет и способ приготовления рыбы. Наиболее полезными считаются запекание, приготовление на пару или гриле. А вот жарка в большом количестве масла увеличивает калорийность блюда и может снижать его пользу.

«Рыба — не единственный источник омега-3. Эти жирные кислоты также содержатся в льняном семени, семенах чиа, грецких орехах и некоторых растительных маслах. Однако в них преобладает альфа-линоленовая кислота (ALA), которая лишь частично превращается в организме в EPA и DHA. Поэтому именно жирная морская рыба остается наиболее ценным пищевым источником этих соединений», — пояснила она.

Если человек по каким-либо причинам не употребляет рыбу, вопрос о необходимости приема добавок с омега-3 лучше обсудить с врачом, отметила специалист.

Ранее врач объяснила, сколько нужно есть рыбы, чтобы она принесла пользу.

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