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Общество

Суд в Египте постановил освободить задержанного туриста из России

Суд в Египте решил отпустить российского туриста под залог
Shutterstock/FOTODOM

Суд в Египте отклонил апелляцию прокуратуры и принял решение об освобождении задержанного российского туриста Сергея Миронова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Али аш-Шейх.

Египетский суд 18 августа оправдал российского туриста по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение.

По словам адвоката, суд Шарм-эш-Шейха отклонил апелляцию прокуратуры и постановил освободить россиянина под залог в 10 тысяч фунтов ($200 долларов).

Туриста задержали после прикосновения к мусульманке в отеле Шарм-эш-Шейха. По словам россиянина, он случайно коснулся женщины, потеряв равновесие во время танца. Египтянка утверждала, что тот упал на нее, будучи пьяным, и обвиняла его в сексуальных домогательствах. Также туристу вменяли нарушение правил поведения, принятых в исламе. По данным СМИ, мужчина приехал на отдых из Самары вместе с 50-летней супругой. Во время дискотеки он танцевал «Ламбаду» и, потеряв равновесие, случайно дотронулся до находившейся рядом женщины.

Ранее россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ.

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